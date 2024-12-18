Golan'da işgal pozu: Hermon Dağı'nda provokasyon

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal ettikleri Suriye topraklarında provokasyona imza attı. Golan bölgesindeki Hermon Dağı'na giden Netahyahu, işgalin İsrail'in güvenliği sağlanana kadar süreceğini söyledi.
İşgal ve terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'de Esed rejiminin devrildiği 7 Aralık'tan sonra işgal ettiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitti. Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi. Başbakan Netanyahu'nun burada işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını gözden geçirdiği bildirildi.
KÜSTAH 'GÜVENLİK' AÇIKLAMASI
Burada konuşan Netanyahu, tampon bölgede başlayan işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti. Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri süren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz" dedi.