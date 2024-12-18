Golan'da işgal pozu: Hermon Dağı'nda provokasyon

İşgal ve terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'de Esed rejiminin devrildiği 7 Aralık'tan sonra işgal ettiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitti. Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi. Başbakan Netanyahu'nun burada işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını gözden geçirdiği bildirildi.