Netanyahu 'barış' kılıfıyla İran'da rejimi devirmenin peşine düştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Özgür İran görmek istiyoruz' ifadeleriyle İran'a 'şartlı barış' mesajında bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki hükümeti devirmek adına İranlılara seslendi. 'Özgür bir İran' görme teklifiyle halkın aklına girmeye çalışan Netanyahu, "Ben, bizim sizinle barış istediğimiz gibi, sizin de bizimle barış istediğinizi biliyorum ancak siz, sizi ezen ve bize tehdit oluşturan bir rejim altında acı çekiyorsunuz." dedi. İran'daki rejimin halktan korktuğunu savunan Netanyahu, bölgede soykırım uygulayanın kendisi olduğunu unutarak, ülkesinin korunmak adına 'barbarlığa karşı koyduğunu' ileri sürdü.
Terör devleti İsrail'in Başbakanı
, İran halkına seslendiği bir video mesaj yayımlayarak ülkeyi karıştırmak adına 'şartlı barış' çağrısında bulundu.
Netanyahu, yayımladığı mesajda 'Özgür bir İran' görme teklifiyle İranlıların aklına girmeye çalıştı.
'Özgür bir İran' görme isteğinin '
birçoklarının düşündüğünden daha erken
' olabileceğini öne süren Netanyahu, kendileriyle barış isteyen herkesle barış istediklerini söyledi.
"Sizin de barış istediğinizi biliyorum"
İran halkının da bunu istediğini savunan Netanyahu, "
Ben, bizim sizinle barış istediğimiz gibi, sizin de bizimle barış istediğinizi biliyorum ancak siz, sizi ezen ve bize tehdit oluşturan bir rejim altında acı çekiyorsunuz.
" dedi.
Rejimin İran halkından korktuğunu ifade eden Netanyahu, bir gün İran'ın özgür olacağını savundu.
İsrail'in 'barbarlığa karşı' medeniyeti koruduğunu ileri sürdü
"Kadınlar, yaşam, özgürlük İran'ın geleceğidir, barışçıl bir gelecektir ve bu geleceği birlikte ve birçok insanın düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok" cümleleriyle İranlıların aklına verdiği mesajı yerleştirmeye çalışan Netanyahu, İran yönetiminin Lübnan ve Suriye'de büyük harcamalara rağmen başarısız olduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı video mesajında, "
Biliyor musunuz, İran'ın zalimleri neden sürekli kaybediyor? Sadece yeteneksiz ve zalim oldukları için değil, böyleler. Çünkü başka ülkeleri fethetmek, Ortadoğu'da ve tüm dünyada radikal bir zulmü dayatmak istiyorlar. İsrail'in tek istediği, devletimizi korumaktır. Ancak bunu yaparken, barbarlığa karşı medeniyeti koruyoruz.
" iddiasında bulundu.
Soykırım saldırılarının sebebini Hamas'a yüklemeye çalıştı
Bölgede kaos estiren, soykırım saldırıları gerçekleştirip Filistinlileri katledenin kendisi olduğunu unutan Netanyahu, tüm bunların İsrail'in Hamas'a ve Hizbullah'a gerçekleştirilen saldırıların neden olduğu 'zincirleme bir reaksiyonun' sonucu olduğunu ve bu hadiselerin Orta Doğu için 'tarihi olaylar' olduğunu iddia ederek, "
Tüm bunlar, bu hafta seçilen başkan Donald Trump'ın belirttiği gibi İsrail ve onun savaş başarıları sayesinde gerçekleşiyor.
" dedi.
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