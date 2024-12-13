Netanyahu 'barış' kılıfıyla İran'da rejimi devirmenin peşine düştü

Bölgede kaos estiren, soykırım saldırıları gerçekleştirip Filistinlileri katledenin kendisi olduğunu unutan Netanyahu, tüm bunların İsrail'in Hamas'a ve Hizbullah'a gerçekleştirilen saldırıların neden olduğu 'zincirleme bir reaksiyonun' sonucu olduğunu ve bu hadiselerin Orta Doğu için 'tarihi olaylar' olduğunu iddia ederek, "

Tüm bunlar, bu hafta seçilen başkan Donald Trump'ın belirttiği gibi İsrail ve onun savaş başarıları sayesinde gerçekleşiyor.