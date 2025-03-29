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Psikolojik rahatsızlığı olan kadın çıkıp bağırdığı camdan atladı

Psikolojik rahatsızlığı olan kadın çıkıp bağırdığı camdan atladı

22:3129/03/2025, Cumartesi
IHA
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Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen kadının tüm uyarılara rağmen camdan atladığı anlar kameraya yansıdı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen kadının tüm uyarılara rağmen camdan atladığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da bir binanın ikinci katında yaşayan kadın, evde yalnız olduğu sırada cama çıkarak bağırmaya başladı. Daha sonra uyarılara aldırış etmeyen kadın camdan aşağıya atladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının uzun zamandır psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, 2. kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Kadının camdan atladığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önce bağırdı sonra atladı

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın 2'inci katında yaşayan yabancı uyruklu kadın, uzun zamandır psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Kadın, evde yalnız olduğu esnada cama çıkarak bağırmaya başladı. Evde başka birilerinin olduğunu söyleyen kadını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların uyarılarını aldırmayan kadın kendini camdan aşağıya attı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kendini camdan aşağıya atan kadının o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Küçükçekmece
#İstanbul
#Kanarya Mahallesi

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