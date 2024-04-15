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'Radar var!' sinyaline ceza

Düzce’de Çamköy bağlantı yolunda denetim yapan ekipler, bazı sürücülerin “Radar var!’’ anlamına gelen selektör uyarısı yaptığını fark edince, diğer şeritte de uygulama başlattı. 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 lira ceza kesildi.

04:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:51 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollardaki yoğunluk sürüyor. Düzce’de trafik polisinin radar uygulama yaptığını selektör ile diğer sürücülere haber vermeye çalışan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi. Düzce’de Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı. Denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı. Selektör yolu ile uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.


#trafik
#radar
#ceza
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