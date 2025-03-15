Ramazan'ın en 'sessiz' mukabelesi

Eğitmen Kifayet Ateş, 2016 yılından itibaren işitme engellilere yönelik açtıkları kursta birçok işitme engelli kadına Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini söyledi. Ramazan ayı nedeniyle kursta mukabele yaptıklarını belirten Ateş, "İşitme engelli öğrencilerle biz 2016 yılından beri birlikteyiz. Kursumuz aktif olarak devam ediyor. İşitme engelli öğrenciler işaret dili ile Kur'an-ı Kerim'i öğrendikleri için sessiz bir şekilde mukabele yapıyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren her gün birlikte bir cüzü hep beraber okuyoruz. ondan sonra ben onların arasında Kur'an-ı Kerim'i dinliyorum. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaları için tefsirini de anlatıyoruz. Okuduğumuz cüzün öne çıkan ayetlerinden bazı konularını öne çıkartarak onlara anlatıyorum. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamış oluyorlar. Kursiyerlerimiz bir yandan Kur'an-ı Kerim'i okurken bir yandan da mukabele yapmış oluyorlar. Bu şekilde Ramazan'ın rahmetini yaşamış oluyorlar. Kursiyerlerimiz yaptıkları mukabele ile çok mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.