Randevu partiyi karıştırdı

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkan Özgür Özel’i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeden dolayı eleştirmesi taraflar arasında yeni bir gerilime neden oldu. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Özel-Erdoğan görüşmesinin eski genel başkanlara ve genel başkan yardımcılarına danışılarak yapılmasını istiyor. Kılıçdaroğlu ekibi, “Tamam gidecek ama neden gidecek? Ajandasında ne var? CHP’nin ortak bir akıl dahilinde hakaret ederek genel başkanını göndermesi” gerekir düşüncesini paylaşıyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar görüşmenin şeffaf olmasını ve masaya gelen konuların kamuoyuna açıklanması gerektiğini savunuyor. Yapılacak görüşmeden önce danışmak için herhangi bir randevu talep edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul edeceği de kaydedildi.