|
Gündem

Randevu partiyi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme çıkışı CHP’de krizi beraberinde getirdi.

Mehmet Güney
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:01 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Eski ve yeni yönetim karşı karşıya gelirken Kılıçdaroğlu cephesi Özel’in eski liderlere danışma turuna ise sıcak. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar Erdoğan-Özel görüşmesinin ‘açık’ yapılması tezini işliyor.


AJANDASINDA NE VAR

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkan Özgür Özel’i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeden dolayı eleştirmesi taraflar arasında yeni bir gerilime neden oldu. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Özel-Erdoğan görüşmesinin eski genel başkanlara ve genel başkan yardımcılarına danışılarak yapılmasını istiyor. Kılıçdaroğlu ekibi, “Tamam gidecek ama neden gidecek? Ajandasında ne var? CHP’nin ortak bir akıl dahilinde hakaret ederek genel başkanını göndermesi” gerekir düşüncesini paylaşıyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar görüşmenin şeffaf olmasını ve masaya gelen konuların kamuoyuna açıklanması gerektiğini savunuyor. Yapılacak görüşmeden önce danışmak için herhangi bir randevu talep edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul edeceği de kaydedildi.


#politika
#CHP
#AK Parti
#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir 1+1, 2+1, 3+1 kurası çekildi mi?