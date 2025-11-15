Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

00:3715/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet refüje çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü B.T. (30), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolu üzerindeki bir hazır beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan Malkara yönüne giden B.T. yönetimindeki 22 ADC 218 plakalı motosiklet, fabrika yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü B.T., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’e kaldırıldı. Tedavisi süren B.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Edirne
#Keşan
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Hac kesin kayıtları ne zaman bitecek? İşte E-Devlet üzerinden yapılacak kesin kayıt adımları ve tarihler