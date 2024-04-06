Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık ve kamu kurumlarına 647 yeni kadro

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 47, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 12, Kültür ve Turizm Bakanlığı için 44, Milli Eğitim Bakanlığı için 34, Milli Savunma Bakanlığı için 74, Milli Savunma Üniversitesi için 8 kadro eklendi.