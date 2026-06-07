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Restoranda döner bıçaklı kavga: İşletme sahibi ve çalışanı yaralandı

Restoranda döner bıçaklı kavga: İşletme sahibi ve çalışanı yaralandı

23:267/06/2026, Pazar
DHA
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Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki bir restoranda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmeci Amra A. (23) ile çalışanı Almuntesar A. (21), Hadi E. (18) tarafından döner bıçağıyla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kayseri’de yabancı uyruklu restoran işletmecisi Amra A. (23) ile çalışanı Almuntesar A. (21), kavga ettikleri Hadi E. (18) tarafından döner bıçağı ile yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranın yabancı uyruklu işletmecisi Amra A. ve çalışanı Almuntesar A., iddiaya göre Hadi E. ile tartışmaya başladı. Neden çıktığı henüz bilinmeyen tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Hadi E., yanında bulunan döner bıçağıyla Amra A. ve Almuntesar A.’yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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