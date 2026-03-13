Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Restorasyonu tamamlanan 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı

Restorasyonu tamamlanan 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı

15:1313/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İzmir
İzmir

İzmir Valiliğince restorasyonu tamamlanan tarihi Asmalı Mescit ibadete açıldı.

Toraman Mahallesi'nde 1894 yılında inşa edilen ve İzmir Valiliği tarafından geçen yıl restorasyonuna başlanan tarihi yapıda çalışmalar tamamlandı.

Tarihi mescit, cuma namazıyla kapılarını yeniden ibadete açtı.

Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Şehitler Haftası dolayısıyla mescitte mevlit okundu, dualar edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı, emeği geçenleri tebrik etti.

Restorasyon kapsamında, yapının sonradan doldurulan bodrum katı gün yüzüne çıkarıldı. Güney ve batı yönündeki dolgu alanların temizlenmesinin ardından sıva, zemin döşeme, drenaj ve abdest alma mahalli gibi imalatlar yeniden yapıldı.

Mescidin beden duvarlarında güçlendirme, derz açma ve taş temizliği işlemleri gerçekleştirilirken, iç mekandaki kadınlar mahfili, doğramalar ve zemin döşemesi gibi tüm ahşap unsurlar yenilendi.

Dikdörtgen planlı ve taş-tuğla malzemeden inşa edilen tarihi yapının elektrik ve mekanik tesisatı da tamamen elden geçirildi.




#Asmalı Mescit
#İzmir
#restorasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HSK Yargıtay üyeleri kimler oldu? Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu