Reyhanlı’da alevlere teslim olan konteyner yandı

00:3914/02/2026, Cumartesi
IHA
Hatay'daki konteynerda yangın çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşların barınma alanı olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay’da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.


Yangın Reyhanlı ilçesi Çakıryiğit Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede vatandaşların barınma alanı olarak kullandığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.



#Reyhanlı
#Yangın
#Konteyner
