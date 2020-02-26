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RİZE

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Şehit Altuğ Verdi
Şehit Altuğ Verdi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Tutuklu sayısı 13'e yükseldi

  • Aralarında emniyet müdürü Verdi’yi şehit eden polisin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu’nun da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları savcılıkça, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında bugün mahkemeye çıkartılan 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle tutuklu sayısı 13’e yükseldi.

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