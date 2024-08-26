Rize'de MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı. Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı.