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Rize'de MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Rize'de MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap silahlı saldırıya uğradı. Aracının içerisindeyken uğradığı saldırı sonucu göğsünden ağır yaralanan Kap, hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

19:46 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:09 - 26/08/2024 Pazartesi
IHA
MHP İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırıda hayatını kaybetti.
MHP İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırıda hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yönetime şikayet edilen şahıs dehşet saçtı

Olay, Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi.

Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı.

ATV'den inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti.

Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı. Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Silahlı Saldırı
#MHP
#Rize
#Derepazarı
#Şaban Kap
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