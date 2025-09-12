Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize'de yaylada yollarını kaybeden iki turiste ulaşıldı

Rize'de yaylada yollarını kaybeden iki turiste ulaşıldı

09:3112/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Rize'de yaylada yollarını kaybeden iki turiste ulaşıldı
Rize'de yaylada yollarını kaybeden iki turiste ulaşıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada yollarını kaybederek yardım talebinde bulunan iki turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yukarı Kavrun Yaylası'na giden yabancı uyruklu V.W (48) ile D.A'nın (47) olumsuz hava koşulları nedeniyle yönlerini kaybetmelerinin ardından başlatılan arama çalışmasında turistlerin bulunduğu konum belirlendi.


Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmasında jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık görevlileri yer aldı.


Ekiplerce ulaşılan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki turist, ilçe merkezine getirildi.






#Çamlıhemşin
#Kaçkar Dağları
#Rİze
#turist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK BURS BAŞVURUSU SON AÇIKLAMALAR: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, tarih duyuruldu mu?