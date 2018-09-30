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MERSİN

Ronaldo ile reklamda oynayan teyze anjiyo oldu

Ronaldo'nun rol arkadaşı 'Ümmiye Teyze' anjiyo oldu

Juventus'ta futbol hayatını sürdüren Cristiano Ronaldo ile bir marka için reklam filminde oynayan Ümmiye Koçak anjiyo oldu. Koçak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Ümmiye Teyze, Ronaldo ile aynı reklam filminde oynamıştı.
Ümmiye Teyze, Ronaldo ile aynı reklam filminde oynamıştı.

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte reklam filminde oynayan Ümmiye Koçak anjiyo oldu.

Senarist, sinema ve dizi oyuncusu 61 yaşındaki Ümmiye Koçak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Koçak anjiyo oldu. Koçak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sayısız ödül almıştı

  • Yazdığı tiyatro oyunları ve film senaryolarıyla bilinen Ümmiye Koçak, New York Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünün yanı sıra sinema dalında sayısız ödül aldı. Ümmiye Koçak, dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo ile reklam filminde oynamıştı.

Ümmiye Koçak, hastanedeki tedavisinin ardından Almanya’nın Stuttgart kentinden düzenlenecek olan tiyatro festivaline katılmayı planlıyor.

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