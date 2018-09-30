Ronaldo ile reklamda oynayan teyze anjiyo oldu Ronaldo'nun rol arkadaşı 'Ümmiye Teyze' anjiyo oldu Juventus'ta futbol hayatını sürdüren Cristiano Ronaldo ile bir marka için reklam filminde oynayan Ümmiye Koçak anjiyo oldu. Koçak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2018, 16:08 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, 16:12 Diğer