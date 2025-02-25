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RTÜK Başkanı Şahin'den Altaylı'ya sert cevap: Türk adaletinden kaçamayacaksın

RTÜK Başkanı Şahin'den Altaylı'ya sert cevap: Türk adaletinden kaçamayacaksın

16:4325/02/2025, Tuesday
G: 25/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Fatih Altaylı ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
Fatih Altaylı ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Youtuber Fatih Altaylı'nın iddialarına sert tepki göstererek "İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Youtuber
Fatih Altaylı
'nın iddialarına çok sert yanıt verdi.

Şahin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!


Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.



"Türk adaletinden kaçamayacaksın"


Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!


Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın.


Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.


Altaylı ne dedi?


Youtuber Altaylı, kendi kanalında yaptığı yayında RTÜK Başkanı'nın tarafsız olmadığını ve başkanlık özelliklerine göre davranmadığını iddia etmişti.



#Fatih Altaylı
#RTÜK
#Ebubekir Şahin

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