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Rum basınına konuşan PKK elebaşının DEM'li yeğeni Ömer Öcalan'dan skandal sözler

Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti'li milletvekili yeğeni Ömer Öcalan, Rum basınına konuştu. Skandal açıklamalarda bulunan Öcalan, PKK elebaşına methiyeler düzdü. Bebek katili için sürekli 'sayın' güzellemesinde bulunan Öcalan, Orta Doğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini ileri sürdü. Rum basınına Türkiye'yi şikayet eden DEM'li Öcalan, küstah iftiralarda da bulundu. Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları 'topyekûn savaş politikası' olarak nitelendiren Öcalan, "Bu, Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtleri kuşatmayı amaçlayan bir politika" ifadelerini kullandı.

23:22 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Ömer Öcalan
Ömer Öcalan

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik güzellemeleri devam ediyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti'li milletvekili yeğeni Ömer Öcalan, Rum basınına konuşarak skandal açıklamalarda bulundu.

PKK elebaşına 'sayın' güzellemesi

Alpha News'e röportaj veren DEM Parti'nin Şanlıurfa milletvekili Öcalan, konuşmasının başından sonuna kadar teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isminin geçtiği her yerde 'sayın' ifadesini kullandı.

PKK elebaşı Öcalan'a İmralı'da 'tecrit' uygulandığını ileri sürerek Avrupa'ya bu uygulamayı 'şikayet' eden DEM Parti'li Öcalan, gazetecinin "Bir politikacı ve Öcalan’ın yakını olarak Batılı güçlere, Avrupa ve ABD’ye, hangi mesajı göndermek istersiniz?" sorusuna ise "Bir kere daha sizin aracılığınızla tüm Avrupa ülkelerine ve uluslararası güçlere, rollerini olumlu bir şekilde oynamaları çağrısında bulunmak istiyorum." diyerek Batı'dan destek istedi.

Batı'ya güç birleştirme çağrısı

Avrupa ve ABD'ye Türkiye'ye karşı güç birleştirme çağrısında bulunan Öcalan, "Avrupa ve Amerika en fazla uluslararası nüfuza sahip güçlerdir. Birbirimize ideolojik ve manevi olarak uzak olmamıza rağmen bu bir noktada buluşmayacağımız ve temasta bulunmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle aramızda temas olması gerekiyor çünkü onların da Orta Doğu'daki Kürt gerçekliğini görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu'da çözüm Öcalan'dan geçiyor"

Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fikir ve düşüncelerinin Orta Doğu’da yaşayan halklar için özgürlük umudu olduğunu iddia eden Ömer Öcalan, skandal ifadeler kullandı.

Orta Doğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini öne süren DEM'li Öcalan, "Abdullah Öcalan konusunda Sayın Öcalan’ı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüğümüz için bu çözümün de tek muhatabıdır. Dolayısıyla bu çözümün adresi İmralı Cezaevi'dir. Tüm çözüm görüşmeleri onunla yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Rum basınına Türkiye'yi şikayet etti

Öcalan, Rum kesimine Türkiye'yi şikayet ederek, "Türkiye, yurt dışında topyekûn savaş politikası izliyor. Bu, Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtleri kuşatmayı amaçlayan bir politika" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik skandal iftiralar

Rum basınına konuşarak Türkiye'ye karşı kin kusan DEM'li Öcalan, küstah iftiralarla hükümeti de hedef aldı.

Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığını ve diz çöktürmek istediğini iddia eden Öcalan, "Türkiye tüm bunları Avrupa'ya karşı şantaj olarak kullanıyor. Türk devletinin Avrupa'ya karşı şantaj politikası uyguladığını söylemek belki de doğru olacak." iftirasında da bulundu.



#Ömer Öcalan
#DEM Parti
#Abdullah Öcalan
#Rum Basını
#Alpha News
#Terör Örgütü
#PKK
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