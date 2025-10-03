Rum güdümlü gemiye ikaz

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yayınladığı NAVTEX kapsamında Ada güneyinde faaliyet gösteren Norveç bayraklı Ramform Hyperion gemisine Türkiye tarafından denizden müdahale yapıldı. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, “KKTC’nin ruhsat sahaları ve Ada’nın tamamındaki hakları görmezden gelinmektedir. Bu faaliyetlere karşı sahada gereken karşılık verilmiş, gemi sorgulanarak ikaz edilmiştir” bilgisini paylaştı.

Öte yandan, KKTC’de bulunan Boğazköy Şehitliği’nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “GKRY’nin Ada’daki dengeyi bozan ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.