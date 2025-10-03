Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rum güdümlü gemiye ikaz

Rum güdümlü gemiye ikaz

Canberk Doğan
04:003/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ramform Hyperion
Ramform Hyperion

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yayınladığı NAVTEX kapsamında Kıbrıs adasının güneyinde faaliyet gösteren Norveç bayraklı Ramform Hyperion gemisini engelledi.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yayınladığı NAVTEX kapsamında Ada güneyinde faaliyet gösteren Norveç bayraklı Ramform Hyperion gemisine Türkiye tarafından denizden müdahale yapıldı. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, “KKTC’nin ruhsat sahaları ve Ada’nın tamamındaki hakları görmezden gelinmektedir. Bu faaliyetlere karşı sahada gereken karşılık verilmiş, gemi sorgulanarak ikaz edilmiştir” bilgisini paylaştı.

GEREKEN KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, KKTC’de bulunan Boğazköy Şehitliği’nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “GKRY’nin Ada’daki dengeyi bozan ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.



#NAVTEX
#KKTC
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Allah’ın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf