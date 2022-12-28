Rumları Gambiya korkusu sardı

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından Rum yönetimini bir panik aldı. Gambiya’nın KKTC’yi tanıma hamlesini engellemek isteyen Rum yönetiminin, Gambiya’ya özel temsilci göndereceği ortaya çıktı. KKTC’nin siyasi açıdan yükselme çabalarını yakından takip ettiklerini belirten GKRY Dışişleri Bakanlığı’ndan Kornilios Korniliu, bu konuda tetikte olduklarını ve gereken yerde hamle yapacaklarını söyledi.

GAMBİYA’YA TEMSİLCİ GÖNDERİYORLAR

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Polonya ziyaretini hatırlatan Korniliu, Orta Asya ülkelerinde bu konuda görüşmeler yaptıklarını, şimdi de aynı gerekçeyle Gambiya’ya temsilci göndermeye hazırlandıklarını anlattı.

GKRY’nin Gambiya’ya göndereceği özel temsilcinin Büyükelçi Thessalia Salina Şambu olduğu ifade edilirken, Gambiya’ya içinde finansal kaynak aktarımı dahil olmak üzere çeşitli destek önerilerinde bulunulacağı belirtiliyor.

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HER ŞART MASAYA KOYACAKLAR

Rum yönetiminin AB ve İngiltere’den Gambiya’nın KKTC’yi tanımaması için yardım talebinde de bulunulduğu iddia ediliyor. Anastasiadis’in özel talimatıyla gidecek temsilcinin Büyükelçi Thessalia Salina Şambu olduğu, ziyaret kapsamında çeşitli ekonomik destek paketlerini Gambiyalı yöneticilere sunacağı iddia ediliyor. GKRY Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Müdürlüğü Başkanı olan Şambu, daha önce İsrail büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.

Çabaları sonuç vermez

Gelişmeyi Yeni Şafak’a değerlendiren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, “Rum yönetiminin büyük bir korku içine düştüklerini görüyoruz. Gambiya ile ilgili adımı, KKTC’nin tanınmasının önüne geçmek maksadıyla bir propaganda olarak değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti sayesinde Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kuzey Kıbrıs’a gözlemci devlet statüsü verilmesi ve ardından farklı devletlerin KKTC’ye yaptığı ziyaretler, Rumlarda büyük korku ve paniğe yol açtı. GKRY Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu gasp etmek için devreye girmeye çalışıyor. Bunu siyasi bir tavır olarak değerlendirmek mümkün. Fakat Gambiya’nın Türkiye’yle yakın ilişkileri ve Türkiye’nin buradaki etkinliği dikkate alındığında bu çabanın çok da fazla sonuç getireceği kanaatinde değilim” diye konuştu. Rumların birtakım ekonomik vaatlerde bulunacağı iddialarına da değinen Gözügüzelli, “Bugün Rum marketlerini gezerseniz, Türkiye’nin pek çok ürünüyle karşılaşırsınız. Açıkçası Rum yönetiminin ekonomik vaatte bulunacak kapasitesi söz konusu bile olamaz. Bu adım siyasi bir hamle. Tek egemen tavrını sürdürmeye yönelik bir şov” ifadelerini kullandı.

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