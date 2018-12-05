Rus Büyükelçi Karlov suikasti 'taslak' üzerinden geldi

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin ardından ipleri daha da germek ve iki ülke arasında savaş çıkarmak isteyen aklın planladığı ve FETÖ üzerinden harekete geçirdiği Rus Büyükelçi Karlov suikastinde örgüt mensuplarının kendi aralarında nasıl haberleştiğine dair ilginç detaylar ortay çıktı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a yardım eden, Karlov hakkında bilgileri aktaran, diğer dini cemaatlerle arasında köpür olan kişilerin isimleri, görevleri ve bazılarının ifadeleri de yer aldı.

Örgüt ByLock'un çözüldüğünü 2014'te anladı

Rus Büyükelçi Karlov'a ilişkin teknik-takip bilgileri, Büyükelçi'nin koruma polisi olup olmadığı, Rus Büyükelçiliği'nde çalışanların etnik bilgileri, MİT'in Rusya masasında oluşturulanz bazı kritik bilgileri FETÖ'ye aktaran eski MİT mensubu Vehbi Kürşad Akalın'ın örgüt içindeki 'sorumlusu' Hüseyin Kötüce, haberleşmedeki gizlilik hassasiyetine dair önemli itiraflarda bulundu.

Kötüce'nin ifadesi iddianameye şöyle yansıdı:

2013 süreci sonrasında 2016 yılı darbe öncesinde örgüt gizliliğe iyice önem vermeye başlamıştı. Zaten 2014 yılı içerisinde ByLock programının da çözüldüğü konuşulmuş ve bu programın alt kesimlerdeki örgüt mensuplarına yayılması konusunda talimat verilmişti.

Bu süreç içerisinde benden sorumlu olan Cemal Karaata isimli şahıs bana bağlı olan örgüt mensubu kişilerle mail hesabı üzerinden haberleşmemi söylemişti, bu talimat yukarıdan aşağıya doğru bütün örgüt mensuplarına verilmişti. Bunu çok iyi biliyorum.

Tek hesap ve tek şifreyle birden fazla kullanıcı

Haberleşme bize bağlı olan bir örgüt mensubunun açtırmış olduğu mail hesabının şifresinin örgüt üyesinde ve abisi konumunda olan kişide olması üzerine yapılıyordu.

Örgüt mensubu irtibata geçeceği zaman kendisine ait olan ve şifresini bildiği mail hesabına girerek buradan taslaklar bölümünde mesajı oluşturuyordu veya tam tersi abi pozisyonunda olan kişi elindeki şifre ile mail hesabına girerek iletmek istediği mesajı taslaklar bölümünde oluşturuyordu.

Mesajın muhatabı mesajı okuduktan sonra taslaklar kısmından mesajı siliyordu. Bu şekilde ilgili kişi kendisi ile haberleşmiş gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Kiminle haberleştiği belli olmuyordu. Örgüt gizlilik amacıyla bu uygulamanın yapılması konusunda talimat vermişti."

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Tüm mail trafiği incelendi

İddianamede Altıntaş'ın o dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan Iphone 4S marka telefonunun yanı sıra içerisinde hat takılı olmayan ve sadece wifi üzerinde internet bağlantısında kullanılan bir başka telefon daha olduğunun altı çizildi.

Güvenlik güçlerinin Altıntaş ve olaya karışan diğer şüphelilerin mail trafiğini inceledikleri de iddianameye yansıyan bilgiler arasında şöyle yer aldı:

"İnceleme neticesinde Terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından kullanılmakta olan mrtltns@gmail.com isimli e-mail adresine tanımlı olan ve en sık iletişim kurulan hesapların incelenmesi neticesinde en sık kullanılan hesaplar arasında şahsın kendisi tarafından kullanılmakta olan lwat911@gmail.com ve mrtltns@gmail.com hesaplarının yer alması hususu da nazara alındığında Terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki haberleşmeyi sosyal medya hesapları haricinde mail hesabı üzerinden taslaklar hanesine mesaj oluşturmak ve bu mail hesapları üzerinden karşılıklı mail gönderilmek suretiyle sağladığı, örgüt abileri tarafından kendisine talimatların bu yolla iletildiği belirlenmiştir."

Suikastten sonra şifreleri değiştiler

Altıntaş ve diğer örgüt üyelerinin kullandığı ortak mail ve sosyal medya hesaplarının şifrelerinin Karlov suikastinin ardından birileri tarafından değiştirildiği kaydedilirken, bu olayı yapan kişinin kim olduğu konusu iddianamede detaylıca anlatıldı:

"Soruşturma dosyası kapsamı, elde edilen deliller, Terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın hesabına erişim sağlayan kişinin kullandığı yöntem, sergilemiş olduğu profil, sahip olduğu teknik ve kurumsal bilgi, Altıntaş'ın hesapları ile ilgili bilgilere vakıf olması, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından mensuplarına ait bütün bilgilerin kayıt altına alındığı, bu yönde kayıtlar tutulduğu hususunun bu örgüt hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilmiş olması nazara alınarak Terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a örgütsel talimatı veren ve olaydan sonra sosyal medya hesaplarına erişim sağlayan kişinin dosya şüphelileri arasında yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda suç tarihi itibariyle bilişim uzman yardımcısı olarak çalışan, Altıntaş'ın örgüt içerisinde öğretmeni konumunda bulunan ve onunla ilgili bilgilere birinci derecede vakıf olan, bu bilgileri örgüt hiyerarşisi içerisinde üst kademelere ileten, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan şüpheli Şahin Söğüt olduğu hususunda Cumhuriyet Başsavcılığımızda çok kuvvetli bir kanaat oluşmuştur.