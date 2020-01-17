Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti!

Marmara Denizi’nden bugün saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı ‘Prof. Nikolay Muru’ adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüp, peş peşe saat 09.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

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Rus mayın tarama gemisi 'Antonov'

Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti

Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı ‘Prof. Nikolay Muru’ adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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Rus mayın arama gemisi ile askeri römorkörüne, boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Saat 09.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.