Gündem Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı, her şey dahili yanlış anlamışlar
ANTALYA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı, her şey dahili yanlış anlamışlar

Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı, her şey dahili yanlış anlamışlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turistin otelden ayrılırken kontrol edilen valizinden kahvaltılık ürünler, meyve ve sebze ile içecekler bulundu. Tutanak tutulmasının ardından Rus turist otelden ayrılırken, bir otel yetkilisi, "Her şey dahil bir oteliz. Sanırım her şey dahili yanlış anlamışlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rus turistin valizinde kahvaltılık ürünler, poşetlere konulmuş dolu su şişeleri ve maden suları ile yine poşetlenmiş meyveler bulundu.
Rus turistin valizinde kahvaltılık ürünler, poşetlere konulmuş dolu su şişeleri ve maden suları ile yine poşetlenmiş meyveler bulundu.

Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde tatil yaptıktan sonra ayrılmak üzereyken davranışlarından şüphelenen Rus turistin valizi, acente yetkilileri ve otel görevlileri tarafından kontrol edildi.

Kontrolde, Rus turistin valizinde kahvaltılık ürünler, poşetlere konulmuş dolu su şişeleri ve maden suları ile yine poşetlenmiş meyveler bulundu. Valizden çıkan ürünlerle ilgili tutanak tutuldu ve ürünler geri alındı. Daha sonra Rus turist otelden ayrıldı.

DHA
Valizden çıkan ürünlerle ilgili tutanak tutuldu ve ürünler geri alındı.

"Her şey dahili yanlış anlamışlar"

Otel yetkilileri, odalara yiyecek içecek çıkarmanın yasak olduğunu, bunu otele giriş yaparken bütün turistlere imzalattırdıkları formlarda belirtildiğini, ayrıca kendilerine konaklama kurallarına ilişkin broşür verdiklerini belirtti. Buna rağmen bazı turistlerin hala odalarına yiyecek çıkardığını, bunun sonucunda odalarda böcek görüldüğünü, bu böceklerin fotoğraflarını çekip kendilerini şikayet ettiklerini iddia etti.

Bazı turistlerin çantalarına otelden aldıkları yiyecek ve içecekleri doldurduğunu anlatan bir otel yetkilisi, "Otelimizde kimsenin neyi, ne kadar yiyeceğine karışmıyoruz. Zaten her şey dahil bir oteliz. Otelde konakladıkları sürece bütün misafirlerimiz istedikleri kadar yiyip içebilir. Ama çantalarla ülkelerine götürmek ne demek? Bunu anlayamıyoruz. Sanırım her şey dahili yanlış anlamışlar" dedi.

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