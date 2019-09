Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı, her şey dahili yanlış anlamışlar Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı, her şey dahili yanlış anlamışlar Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turistin otelden ayrılırken kontrol edilen valizinden kahvaltılık ürünler, meyve ve sebze ile içecekler bulundu. Tutanak tutulmasının ardından Rus turist otelden ayrılırken, bir otel yetkilisi, "Her şey dahil bir oteliz. Sanırım her şey dahili yanlış anlamışlar" dedi.

Haber Merkezi 29 Eylül 2019, 17:12 Son Güncelleme: 29 Eylül 2019, 17:17 DHA