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Rüşvetçi doktora suçüstü: Hastalarından bıçak parası istedi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde Anadolu yakasında bir devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından bıçak parası adı altına yüksek miktarda para talep ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı. Doktorun odasında 275 bin lira para bulundu.

00:16 . 18/08/2023 Cuma
DHA
Rüşvetçi doktorun ifade süreci devam ediyor.

Rüşvetçi doktorun ifade süreci devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir Kamu hastanesinde hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, hastanede görev yapan Doktor B.E'nin 'Bıçak parası adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyata soktuğu' şeklindeki iddialara ilişkin yapılan tespitlere istinaden Doktor B.E. çalışmakta olduğu Kamu Hastanesinde 17.08.2023 günü yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın iş yerinde kullanmakta olduğu odasında yapılan aramada Rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilmiştir. Bu kapsamda B.E'nin gözaltı ve ifade süreci devam etmekte olup akabinde Savcılık Makamına sevk edilmesi planlanmaktadır" denildi.



Türkiye'de çocukların cinsiyetinin değiştirildiği skandala tıbbi ve hukuki bakış: Doktorlar LGBT vakıflarından para alıyor
Türkiye'de çocukların cinsiyetinin değiştirildiği skandala tıbbi ve hukuki bakış: Doktorlar LGBT vakıflarından para alıyor

Yeni Şafak, çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan 11 doktorun, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayarak ve ameliyatla da destekleyerek cinsiyetlerini değiştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Skandala ilişkin tvnet canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Zeynep Küçük, Türk Ceza Kanunu'na göre çocuklar üzerinde bu tür deneylerin yasaklandığını vurgulayıp, "Burada bir deney var ve çocuklar kobay olarak kullanılmış." diye konuştu. Doktorların aileleri 'intihar edebilir' diyerek baskı altına aldığını ve kararlarını değiştirmek için çalıştığını vurgulayan Küçük, "Kanuna göre böyle bir işlem için 18 yaşını doldurması ve transeksüel olduğuna dair kurul raporu gerekli." dedi. Klinik Psikolog Fatime Erçağ ise, çocuklara sözde tanıları koyan kişilerin LGBT destekçisi Avrupalı vakıflardan para aldıklarını söyledi.

KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar

İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı doktorların çocuklara geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yaptığı ortaya çıktı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiren doktoralara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." çağrısında bulundu.

Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.

#bıçak parası
#rüşvetçi doktor
#hasta
#asistan
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