Rüşvetçi doktora suçüstü: Hastalarından bıçak parası istedi

Yeni Şafak, çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan 11 doktorun, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayarak ve ameliyatla da destekleyerek cinsiyetlerini değiştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Skandala ilişkin tvnet canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Zeynep Küçük, Türk Ceza Kanunu'na göre çocuklar üzerinde bu tür deneylerin yasaklandığını vurgulayıp, "Burada bir deney var ve çocuklar kobay olarak kullanılmış." diye konuştu. Doktorların aileleri 'intihar edebilir' diyerek baskı altına aldığını ve kararlarını değiştirmek için çalıştığını vurgulayan Küçük, "Kanuna göre böyle bir işlem için 18 yaşını doldurması ve transeksüel olduğuna dair kurul raporu gerekli." dedi. Klinik Psikolog Fatime Erçağ ise, çocuklara sözde tanıları koyan kişilerin LGBT destekçisi Avrupalı vakıflardan para aldıklarını söyledi.