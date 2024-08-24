Rusya ile ortak devriyeye devam

Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde ara verdiği ortak devriyeler, 10 ay sonra yeniden başladı. İki ülke arasında 22 Ekim 2019’da imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre devreye alınan birleşik kara devriyesi ilk kez 1 Kasım 2019'da icra edilmişti.

5 Ekim 2023'e kadar Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batısı ve doğusunda 344 devriye atılmış, ancak bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle bu devriyeler durdurulmuştu.

345’İNCİ DEVRİYE

Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda tekrar başlayan ortak devriyelerin 345’incisi önceki gün gerçekleştirildi. Perşembe günkü devriyeye Türk ve Rus birliklerinden 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personel katıldı.

Ortak devriyelerle Türkiye sınırı ve bölgedeki sivillerin güvenliği hedefleniyor. Türkiye-ABD-Rusya’nın vardığı mutabakat gereği terör örgütü PKK/YPG-SDG’nin bölgeden çıkması için ortak devriyelere ilerleyen süreçte de devam edilmesi planlanıyor.

16 PKK’lı öldürüldü

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadele için 15 Ağustos'ta Irak’la “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” imzalanmış, Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika’da ise Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması kararlaştırılmıştı. Anlaşma daha tam anlamıyla uygulanmadan sahada etkileri görülmeye başladı.

Son 2 haftada Irak’ın kuzeyinde onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Dün de Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 16 terörist öldürüldü. Teröristler Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonları, “Cesur, kararlı ve muktedir. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” mesajıyla duyurdu.







