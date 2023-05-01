Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırısına hazırlanıyor

Son günlerde özellikle Batı medyasına yansıyan analizlerde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı büyük bir karşı saldırı hazırlığında olduğu belirtilirken, Moskova yönetimi de önlemlerini artırdı. Tanksavar silahları, hendekler, mayınlar ve siperlerden oluşan Ukrayna'nın güneyindeki yüzlerce kilometrelik savunma hattı uydudan görüntülendi. Uzmanlar, NATO ve Batı tarafından donatılmasına rağmen Ukrayna ordusunun bölgedeki engebeli arazide kurulan bu engelleri aşmasının kolay olmadığını ifade ediyor. Rusya'nın mevzileri en çok Zaporojya bölgesinin yakınlarında, doğudaki bazı bölgelerde ve Kırım'ı Ukrayna'nın geri kalanına bağlayan dar şerit boyunca yoğunlaşmış durumda.