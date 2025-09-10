Rusya: Ukrayna'ya ait farklı bölgelerde 144 İHA düşürdük

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle dün 17.40'tan gece yarısına kadar Rus hava savunma sistemlerinin sınır bölgelerinde 22 uçak tipi İHA düşürdüğü, gece yarısından itibaren saat 05.00'e kadar farklı bölgelerde 122 uçak tipi İHA imha edildiği ifade edildi.