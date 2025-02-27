Rusya'nın Kostiantynivka'ya hava saldırısı düzenledi: 5 kişi hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamada İzyum, Harkiv bölgesinin, Rusya’nın füze saldırısına uğradığı, 5 sivilin hayatını kaybettiği, kişinin yaralandığını bildirildi.
Rusya'nın, Kostiantynivka'ya şehrine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
Hava saldırıları devam ediyor
Bakanlıktan yapılan açıklamada İzyum, Harkiv bölgesinin, Rusya’nın füze saldırısına uğradığı, 5 sivilin hayatını kaybettiği, kişinin yaralandığını bildirildi.
Rus Ordusu'nun Ukrayna'nın Kostiantynivka şehir merkezine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Saldırılar sonrası yangın çıkan binadaki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.