S-400 temmuzda teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından Soçi dönüşü Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 anlaşmasında geri adım olmayacağını söyledi. Erdoğan, ABD’den alınacak hava savunma sistemi ile ilgili, “Patriot alımına açığız. Ancak bu alımın ülkemizin çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Temmuzda S-400’ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

S-400'ler Temmuz'da geliyor

* S-400’lerden vazgeçmeden Patriot alınamayacağı tezini nasıl değerlendirirsiniz?

S-400 konusunda iki gün önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığımız bir görüşme var. Pence, S-400'lerle yapılan anlaşmanın iptalini Sayın Trump’ın bizden istirham ettiğini söyledi. Biz de kendisine bu anlaşmayı Rusya ile yaptık dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil, bu iş bitti dedik. Patriotlar konusuna gelince… Biz size de açığız ancak bunlar ülkemizin çıkarlarına yönelik olmalı dedik. Ortak üretim, kredi ve erken teslimat olursa biz Patriot konusunda da açığız dedik. Erken verme konusunda olumlu yaklaştılar. Ancak ortak üretim ve kredi konularında bir şey diyemediler. Bu şartlarda böyle bir adım atmamız söz konusu olamaz. Biz Temmuz ayında S-400'ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geleceğe yönelik ortak üretimden daha yeni teknoloji olan S-500 teknolojisi söz konusu. Bunların üzerinde de ayrıca çalışıyoruz.

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