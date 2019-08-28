Gündem S-400de ikinci sevkiyat başladı
POLİTİKA

S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatına başlandı. Demonte olarak sevk edilen sistem parçalarını taşıyan ilk uçak dün öğle saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na indi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
S-400 parçalarını taşıyan kargo uçağının Mürted Hava Meydanı'na iniş anı
S-400 parçalarını taşıyan kargo uçağının Mürted Hava Meydanı'na iniş anı

S-400’ün iki bataryadan oluşan ilk bölümünün tamamlanacağı bu sevkiyatın 1 ay süreceği açıklandı. İkinci parti sevkiyatın, ilk ve ikinci bataryanın füzelerini de kapsaması bekleniyor.

Demonte olarak Mürted’e getirilen sistemde ilk batarya malzemelerinin taşınması 13 gün sürmüştü. İkinci bataryanın sevkiyatının füzeleri de kapsaması nedeniyle sürenin bu kadar uzun tutulduğu belirtiliyor.

Hava yoluyla getirilmesi beklenen füzelerin taşınması, hava şartlarının durumuna göre ve hassasiyetle yapılacak. İkinci batarya ve iki bataryanın silah sistemlerinin de teslim edilmesiyle birlikte ilk sözleşmenin şartları yerine getirilmiş olacak. İkinci batarya S-400’ün de gelmesiyle birlikte 1. Filo’nun teçhizatı tamamlanacak.

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