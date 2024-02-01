S-400’den daha büyük sorunlarımız var

ABD'ye bu tarz senaryoların daha önce de yaşandığı aktarıldı, ancak ABD’nin kamuoyu önünde “tek sorunun S-400 olduğu” şeklindeki açıklamalarının arkasında pek çok detay bulunuyor. Kaynaklar, F-35 meselesinin nedeninin sadece S-400 olmadığını, bunun yanı sıra Doğu Akdeniz meselesi, Yunanistan’ın silahlandırılması, İsrail'e verilen destek, Ortadoğu’da kaosun körüklenmesi ve Suriye’deki YPG/PKK varlığının, S-400’den daha önemli konular olduğunu belirtti. Bu konularda ABD’nin payının olduğu ABD'li yetkililere iletildi. Mevcut durumda birçok noktada fikir ayrılıklarına düşülen Türkiye-ABD ilişkilerinde, F-35 konusunun yalnızca S-400 özelinde değil, birçok noktada çözüm gerektiren bir süreç olduğu belirtiliyor. ABD’nin F-35 açıklamasının zamanlaması Türkiye’nin savunma sanayiinde yükseldiği döneme denk gelmesi nedeniyle manidar olarak yorumlanırken, ABD, S-400’lerin bırakılması halinde Patriot hava savunma sistemi satılabileceği konusunda da sinyaller veriyor. F-35 konusunun KAAN, Kızılelma ve Anka III gibi projelerin önüne geçirilmemesi bekleniyor. Yapılan çalışmalarda özkaynak kullanımının Türkiye’nin her anlamda kazancına olacağı belirtiliyor.