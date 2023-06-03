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Saadet zinciriyle 143 milyonluk vurgun

Kurucusu Süleyman Aydın’ın intiharı, eski eşi Sibel Koçak’ın gasp edilip öldürülmesiyle gündeme gelen SAS Holding’e dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Holdinge bağlı şirketler aracılığıyla saadet zinciri kurulduğu tespit edildi. Sistem tıkanınca vurgun ortaya çıktı. 143 milyon lira haksız kazanç sağlayan 50 şüpheli gözaltında.

Haber Merkezi
04:00 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
SAS Holding’e dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

SAS Holding’e dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

SAS Holding tarafından çok sayıda kişinin mağdur edilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirketle ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan incelemede, MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şirketin, Tüketici Korunması Kanunu kapsamında yasaklanan “piramit satış sistemi” ile üst kademedeki kişilere çok para kazandırdığı, saadet zincirine en çok üye kazandıran kişilere ödül törenleri düzenlenerek lüks araçlar verildiği, bu sayede sistemin her geçen gün büyüdüğü belirlendi.

SİSTEM TIKANDI

Saadet zinciri haline gelen sistemin, şirketin sahipleri Süleyman Aydın'ın intihar etmesi, eski eşi Sibel Koçak'ın da gasp edilerek öldürülmesiyle tıkandığını tespit eden ekipler, sisteme üye kazandıran ve 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 58 milyon 500 bin lira, güncel kur farkıyla 143 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda sistemin içerisinde olduğu tespit edilen 71 şüphelinin yakalanması için dün sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Haklarında yakalama kararı olan diğer şüpheliler aranıyor.



#SAS Holding
#Operasyon
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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