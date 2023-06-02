SAS Holding vurgunu: 11 ilde 71 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı

SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan Ataşehir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü
Edinilen bilgiye göre, saadet zinciri sistemiyle üyelerinin dolandırıldığı SAS Holding’le ilgili soruşturma 2021 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılmıştı.
Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 50 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, yakalanan 50 kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Binlerce kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma giderek derinleştiriliyor.