Türkiye Yeşilay Cemiyeti, dijitalleşmenin hızla arttığı ve ekran karşısında geçirilen sürenin her geçen gün daha da yükseldiği bu dönemde, ekran bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. “Saat Dokuz, Ekranda Yokuz” sloganıyla hayata geçirilen kampanyada, her akşam saat 21.00–21.30 arasında tüm Türkiye’ye “Ekrana 30 dakika ara verme” çağrısı yapılıyor. Yeşilay, bu çağrıyla herkesi her akşam yalnızca 30 dakikalığına ekranlardan uzaklaşıp hayata, sevdiklerine ve kendine vakit ayırmaya davet ediyor.





AİLEYLE NİTELİKLİ ZAMAN

Sosyal medya, televizyon ve dijital cihaz kullanımının en yoğun olduğu bu saatlerde, kişilerin ekranlardan uzaklaşarak zihinsel olarak dinlenmeleri, aileleri ve çevreleriyle daha nitelikli zaman geçirmeleri hedefleniyor. Bu 30 dakikalık zaman diliminde kitap okuma, aile sohbetleri, zekâ oyunları, spor ve sanat faaliyetleri gibi sağlıklı ve üretken alternatifler teşvik ediliyor.





KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK

Yeşilay Genel Merkezi, YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi), REHAB ve Türkiye genelindeki Yeşilay şubelerinin öncülüğünde yürütülecek kampanya kapsamında hazırlanacak afişler ve tanıtım materyalleri, açık hava mecralarında da yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulacak. Dijital mecralarda sağlıklı kullanım farkındalığının güçlenmesine katkı sunacak bu çalışmayla, özellikle çocuklar, gençler ve ailelerde dijital denge bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.



