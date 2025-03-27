Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram hazırlığı: Bir milyonu aşkın yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28 Mart - 6 Nisan arasında, yaz tarifesinin başlaması ve bayramla ara tatilin çakışması nedeniyle uçuş ve yolcu trafiğinde yüzde 8 oranında artış öngörülüyor. Bu tarihler arasında yaklaşık 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu gerçekleşmesi, toplamda ise 1 milyon 240 bin yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

Artan yolcu trafiği göz önünde bulundurularak operasyon, güvenlik ve temizlik alanlarında ek personel görevlendirildi. Ayrıca terminaldeki iyileştirme çalışmalarıyla yolcu sirkülasyonunun kolaylaştırılması hedefleniyor.

Uluslararası yolcuların işlemlerini hızlandırmak için dış hat pasaport kontrol noktalarında 18 yeni e-pasaport bankosu hizmete alındı ve böylece terminal genelindeki e-pasaport banko sayısı 34'e çıkarıldı.

T2 terminalinde yolcu akışını hızlandırmaya yönelik olarak 2024'te toplam 35 milyon avro yatırımla 24 proje ve yenileme çalışması tamamlandı.

Binada ihtiyaç duyulan alanlardaki iyileştirme çalışmaları 2025'te de devam ederken terminal tesislerinde tuvalet, dinlenme, alışveriş ve bekleme alanlarındaki yenileme ve optimizasyon çalışmaları sürüyor. Bu yıl ilave olarak 8 adet tuvalet yenileme projesinin tamamlanması bekleniyor.

Geçen yıl Bagaj Sistemi Revizyonu (BHS/Şut Altı) projesi kapsamında yaklaşık 12 milyon avro yatırımla bagaj geçiş süresi hızlandırılırken, 2025 içerisinde yine artan yolcu kapasitesine paralel olarak BHS kapasitesi artırma çalışmaları devam ediyor.

Terminalde yolcu işlem süresini ve kuyruk bekleme sürelerini azaltmak için daha önce 88 adet olan X-Ray cihazlarına 22 adet ilave edilerek terminal genelinde toplam X-Ray sayısı 110'a çıkarıldı.

Gelen kat alanında bekleme ve işlem alanları genişletilerek 2 pasaport kabini eklendi. Ayrıca e-gate alanları başka bir alana kaydırılarak mevcuttaki 8 e-pasaport banko sayısı 11 ilave ile toplam 19'a çıkartıldı.

Ücretsiz internet ve su hizmeti

Holistik otopark projesi kapsamında yaklaşık 7 milyon avro yatırımla mevcut otopark kapasitesinin yüzde 23 artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda T1 terminali önündeki açık otopark alanına şehirlerarası yolcu otobüsleri için duraklar eklenecek.

Terminal genelinde Wi-Fi hizmeti mart ayı itibarıyla ücretsiz ve sınırsız hale getirildi. Yolcuların konforunu artırmak amacıyla ücretsiz içme suyu için terminal içine su sebilleri yerleştirilecek.

Terminal içerisindeki 300'lü ve 500'lü kapılar ile körüklerde yer alan alanlara ilave soğutma sistemi (VRF tesisatı) kurulurken, soğutma kapasitesi de artırıldı.

Kullanılmayan eski terminal binasının (T1 terminali) güçlendirilerek yenilenmesi ve T1 ile T2 terminalleri arasında yolcu geçiş köprüsü yapılması çalışmaları sürüyor. Bu bölümün dış hat uydu terminali olarak devreye alınması ve 8 yeni biniş kapısıyla yolculara hizmet vermesi planlanıyor.







