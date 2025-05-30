Sadece Benjamin Franklin yeşilini seviyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programında açıklamalarda bulundu. Beykoz Millet Bahçesi ile birlikte toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni millet bahçesini hizmete açtıklarını vurgulayan Erdoğan İBB’ye yönelik operasyona da değindi: “Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok euro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim onlar da sahte ve sanal güzellik koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz’ın mavisini Beykoz’un yeşilini bu şehrin hakiki güzelliğini sevmeyi onlar da öğrenirler.” Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldiğimizi belirten Erdoğan şöyle devam etti: