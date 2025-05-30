Sadece Benjamin Franklin yeşilini seviyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde 4 yeni millet bahçesini hizmete açtı. İBB’ye yönelik operasyona değinen Erdoğan, “Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programında açıklamalarda bulundu. Beykoz Millet Bahçesi ile birlikte toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni millet bahçesini hizmete açtıklarını vurgulayan Erdoğan İBB’ye yönelik operasyona da değindi: “Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok euro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim onlar da sahte ve sanal güzellik koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz’ın mavisini Beykoz’un yeşilini bu şehrin hakiki güzelliğini sevmeyi onlar da öğrenirler.” Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldiğimizi belirten Erdoğan şöyle devam etti:
SAVAŞ KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRDİK
“Fatih’in döktürdüğü Şahi topları dönemin savaş konseptini baştan sona değiştirmiş, tarihe geçmişti. Ecdattan aldığımız bu birikimi, bu yenilik ruhunu bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz. İHA’larımızla, SİHA’larımızla, ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz.”