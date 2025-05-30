Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sadece Benjamin Franklin yeşilini seviyorlar

Sadece Benjamin Franklin yeşilini seviyorlar

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde 4 yeni millet bahçesini hizmete açtı. İBB’ye yönelik operasyona değinen Erdoğan, “Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programında açıklamalarda bulundu. Beykoz Millet Bahçesi ile birlikte toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni millet bahçesini hizmete açtıklarını vurgulayan Erdoğan İBB’ye yönelik operasyona da değindi: “Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok euro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim onlar da sahte ve sanal güzellik koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz’ın mavisini Beykoz’un yeşilini bu şehrin hakiki güzelliğini sevmeyi onlar da öğrenirler.” Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldiğimizi belirten Erdoğan şöyle devam etti:

SAVAŞ KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRDİK

“Fatih’in döktürdüğü Şahi topları dönemin savaş konseptini baştan sona değiştirmiş, tarihe geçmişti. Ecdattan aldığımız bu birikimi, bu yenilik ruhunu bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz. İHA’larımızla, SİHA’larımızla, ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz.”




#Siyaset
#Recep Tayyip Erdoğan
#Politika
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Muhalefet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı