Sadece destek değil devlet de verilmeli

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin temalı toplantılara katılan Bakan Fidan, Türkiye’ye dönmeden önce gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oslo Anlaşmalarından bu yana Filistin yönetimine verilen uluslararası desteği takdir ettiklerini belirten Fidan, asıl önemli olanın Filistin’e sadece destek değil, özgürlük ve egemenliği de olan bir devlet vermek olduğunu vurguladı. Fidan, “Filistin’in giderek devletleşme süreci, sadece çatışmaların önlenmesi açısından değil, Filistin’in kendi ayakları üzerinde durması açısından da daha önemli bir husus haline geldi” ifadelerini kullandı.

1967 SINIRLARINI YOK ETME GİRİŞİMİ

1967 sınırlarının insanların hafızalarından, resmi evraklardan asla gitmemesi gerektiğini kaydeden Fidan “Netahyahu yönetimi bütün dünyaya, 1967 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. Dünya, 7 Ekim’den sonra bu illüzyona, bu propagandaya, bu yalana artık ‘Dur’ dedi. Artık topluca, sistematik şekilde, yavaş yavaş, nitelikli olarak bir başkaldırı var. Biz Türkiye olarak müttefiklerle, diğer ülkelerle beraber bu başkaldırının oldukça profesyonel, oldukça sistemli şekilde ilerletilmesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

İSPANYA’YA FİLİSTİN TEBRİĞİ

Bu hafta Temas Grubu olarak İspanya’yı ziyaret edeceklerini hatırlatan Bakan Fidan şunları kaydetti: “İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanımasıyla birlikte Filistin’i tanıyan devlet sayısının 150’ye çıkmış olması fevkalade önemli bir husus. İspanya’yı tebrik edeceğiz. Orada İspanya ile beraber orada bütün dünyaya Filistin’in devletleşmesi hususunda anlamlı bir mesaj verme fırsatımız olacak.”







