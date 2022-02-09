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İSTANBUL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Ambulans çağırmak için sürüklemiş!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin tetikçisi Kadir Yasak’ın abisi Ali Yasak, ifadesinde saldırının planlı olmadığını savundu. Ali Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurulduktan sonra yerde sürüklemelerine ilişkin ise “Şafak’ı dışarıya çıkarıp ambulans çağırmak istedim. Şafak kilolu olduğu için taşıyamadım” yalanına sarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Ambulans çağırmak için sürüklemiş! ​
Kadir Yasak

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran Kadir Yasak’ın abisi Ali Yasak emniyetteki ifadesinde, olayın plansız geliştiğini iddia etti. Kardeşinin Yeşilköy’de olduğunu öğrenince yanına gittiğini anlatan Ali Yasak, “Kapıda Seccad Y.’yi gördüm. Kardeşimin balıkçıda birileriyle konuştuğunu, problem olabileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Ali Yasak, “Konuya vakıf değildim, araya girdim. Şafak, Kadir’e hakaretler etti, küfretti. Ayağa kalkıp Kadir’in üstüne saldıracakken bile iki tarafı sakinleştirmeye çalışıyordum. Şafak’ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir’in elinde silahı gördüm. Şafak vurulup yere düştü” dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

NEDEN ENGEL OLMADIN?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu dışarı çıkarıp ambulans çağırmak istediğini savunan Yasak, “Kilolu olduğu için taşıyamadım. Sürükleyerek çıkarmaya çalıştım. Amacım, Kadir ile Şafak’ı birbirinden uzaklaştırmak, vale kulübesine haber verip taksi çağırmaktı. Kadir gelip 2 el daha ateş etti. İnsanlar ambulansı arayınca Şafak’ı kapının önünde bırakıp oradan uzaklaştık” diye konuştu.

Ali Yasak
Ali Yasak

Güvenlik kamerası görüntülerini hatırlatan hakimin “maktul yerde yatarken kardeşine neden engel olmadığı” sorusuna ise Ali Yasak “Olayın şoku ile ne yaptığımı bilemedim. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Başka niyetim yoktu” cevabını verdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sekiz kişi tutuklandı
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sekiz kişi tutuklandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı
FOTOĞRAF 48
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Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, 00.30 sıralarında öldürüldü. Şoförü ise yaralandı.
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli olay günü gözaltına alındı.<br><br>
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Yakalanan 2 ismin sorgusu, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları incelenince saldırı silahını kullanan Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli cinayetten 2 gün sonra gözaltına alındı.<br><br>
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Olaya karışan, yardım ve yataklık suçları tespit edilen 6 şüpheli ise geçen hafta yakalandı.<br><br>
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16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ<br><br>Gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri bugün tamamlandı. Şüphelilerden 16'sı adliyeye gönderilirken Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı.
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65 BİN LİRALIK BORÇ<br><br>Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi.
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Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.
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BEŞ DAKİKA BEKLEYİN GERİLİMİ<br><br>Yasak kardeşlerin \"İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi.
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Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı\" dedikleri öğrenildi.<br><br>
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'KENDİMİ KAYBETTİM'<br><br>Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın \"Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı.<br><br>
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Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu\" dediği öne sürüldü.<br><br>
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Öte yandan sabah saatlerinde ise cinayette kullanılan silaha ulaşılmıştı.<br><br>
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu cinayette şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarının savunmaları da ortaya çıktı. İfadelerde '5 dakika' detayı dikkat çekti. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine dair son dakika gelişmeleri...
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