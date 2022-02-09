Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Ambulans çağırmak için sürüklemiş! ​

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran Kadir Yasak’ın abisi Ali Yasak emniyetteki ifadesinde, olayın plansız geliştiğini iddia etti. Kardeşinin Yeşilköy’de olduğunu öğrenince yanına gittiğini anlatan Ali Yasak, “Kapıda Seccad Y.’yi gördüm. Kardeşimin balıkçıda birileriyle konuştuğunu, problem olabileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Ali Yasak, “Konuya vakıf değildim, araya girdim. Şafak, Kadir’e hakaretler etti, küfretti. Ayağa kalkıp Kadir’in üstüne saldıracakken bile iki tarafı sakinleştirmeye çalışıyordum. Şafak’ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir’in elinde silahı gördüm. Şafak vurulup yere düştü” dedi.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu

NEDEN ENGEL OLMADIN?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu dışarı çıkarıp ambulans çağırmak istediğini savunan Yasak, “Kilolu olduğu için taşıyamadım. Sürükleyerek çıkarmaya çalıştım. Amacım, Kadir ile Şafak’ı birbirinden uzaklaştırmak, vale kulübesine haber verip taksi çağırmaktı. Kadir gelip 2 el daha ateş etti. İnsanlar ambulansı arayınca Şafak’ı kapının önünde bırakıp oradan uzaklaştık” diye konuştu.

REKLAM

Ali Yasak

Güvenlik kamerası görüntülerini hatırlatan hakimin “maktul yerde yatarken kardeşine neden engel olmadığı” sorusuna ise Ali Yasak “Olayın şoku ile ne yaptığımı bilemedim. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Başka niyetim yoktu” cevabını verdi.

GÜNDEM Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sekiz kişi tutuklandı