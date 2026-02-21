Safranbolu’da otel yangını: Dokuz kişi tahliye edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otelin zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda otelde bulunan 9 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yeni Mahalle'deki bir otelin zemin katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan 9 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.