Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Safranbolu’da otel yangını: Dokuz kişi tahliye edildi

Safranbolu’da otel yangını: Dokuz kişi tahliye edildi

17:3821/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otelin zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda otelde bulunan 9 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde çıkıp, itfaiye tarafından söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle'deki bir otelin zemin katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan 9 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



#Safranbolu
#Karabük
#Otel
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi