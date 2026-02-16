Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı

Karabük'te açık otoparkta unutulan şüpheli valiz, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet çıktı.
Akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda açık otoparkta bırakılan valiz olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Gelen bomba imha uzmanı, valizi güvenli şekilde fünyeyle patlattı.
Valizin içerisinden kıyafet çıktı.