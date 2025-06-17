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Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada yaralanan genç hayatını kaybetti

23:5517/06/2025, Salı
G: 18/06/2025, Çarşamba
DHA
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Hayatını kaybeden Çetin için Kumkale köyünde cenaze töreni düzenlenecek.
Hayatını kaybeden Çetin için Kumkale köyünde cenaze töreni düzenlenecek.

Çanakkale'de geçtiğimiz hafta meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, 23 yaşındaki Semih Çetin de yaralanmıştı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) hayatını kaybetti.

Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında merkeze bağlı Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucu sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için bugün Kumkale köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.




#Çanakkale
#Sağlık-1 Botu
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