Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan önemli açıklamalar

Aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili hekimlerin tepkisine ile ilgili Bakan Memişoğlu: Aile hekimliği çok önemsediğimiz bir meslek grubu. Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde 80'i bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar, dezenformasyona inanmadılar. Biz tabii ki eleştirileceğiz, tabii ki bazıları tepki duyacaktır. Biz hekimlerin tepki duymaması için uğraşıyoruz.





Özel sektörün hastaneleriyle ilgili mevzuat değişikliği

Memişoğlu: Ayaktan teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Sağlık meslek mensuplarının tanımlaması yaklaşık 12 yıl önce yapılmıştı. Onların da özel olarak nasıl çalışacağı için bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuatsal çalışma içindeyiz. Esas en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi inşallah ödeme sistemleriyle ilgili de hep beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma içinde olacağız





Estetik uygulamaları bağlamında ayakta teşhis ve tedavi yönetmeliği konusuna ilişkin Bakan Memişoğlu: Hekimlerin ne yapabileceği kendi eğitim müfredatlarımız'da var, pratisyen hekimler ne yapabilir ne yapamaz. Aynı zamanda uzmanlık eğitimiyle ilgili de Tıpta Uzmanlık Kurulumuz var. Onlar da uzmanların eğitim müfredatlarını, ne yapabilecekleri konusunda tanımlamaları yapıyor. Eğer siz az bir gruba inisiyatif verirseniz merdiven altı artıyor, kontrol mekanizmaları bozuluyor. Onun için biz bunu kontrollü hale getirip bu dediğiniz yanlış uygulamaları veya buna yetkisi olmayan insanların da çok daha iyi kontrol edilmesini sağlatacağız.

Sahte alkol ürünlerindeki etil alkol bağlamında eczanelerin denetimi konusuna ilişkili olarak Bakan Memişoğlu: Sadece eczaneleri değil, ilaç depolarını da, üretim merkezlerini de; zaten belli miktarlarda oluyor. Ben bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını tehdit edecek bir gelirin kendisine faydası nasıl olur diye insan düşünüyor. Bu teamülen insanı katletmek. diyerek sözlerini bitirdi.







