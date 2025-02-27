Sekiz milyon kişinin sağlık sigortası var

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, dünya genelinde, özellikle salgın sonrası tamamlayıcı sağlık ile özel sağlık sigortalarına yönelik ilginin arttığını söyledi. Buldu, geçen yıl sonu itibarıyla sektörde sağlık sigortası prim üretiminde yüzde 93'lük bir büyüme kaydedildiğine işaret ederek, "Sağlık branşında 2,8 milyon özel sağlık sigortalı, 5,2 milyon tamamlayıcı sağlık sigortalı yer alıyor. Bu sigortalı sayıları, 85 milyon Türkiye nüfusu içerinde aslında daha gidilecek yolumuzun olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Tuba Buldu

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINA TALEP ÇOK

Tamamlayıcı sağlık sigortası tarafında giderek artan bir talep olduğunun altını çizen Buldu, ancak özel sağlık sigortasındaki sigortalı sayısında yıllardır belirgin bir değişiklik yaşanmadığını bildirdi. Türkiye Sigorta olarak, odak noktaları olan tamamlayıcı sağlık sigortalarını stratejik bir şekilde konumlandırdıklarını dile getiren Buldu, bu sayede portföylerine toplamda 500 bin yeni sigortalı kattıklarını ve bu alandaki ivmeyi yükselttiklerini vurguladı.

PROVİZYONUN %87’SİNİ BİLGE 5 SANİYEDE ÇÖZÜYOR

Sigortacılıkta yapay zeka kullanımlarının, müşteri deneyimini mükemmelleştirme yönünde, kişiye özel ürün ve hizmet sunumunda, sigorta sektörünün gelir artışında ve giderlere ilişkin maliyet optimizasyonunda çok kullanılan metot olarak karşılarına çıktığına dikkati çeken Buldu, “Yapay zeka destekli dijital asistanımız Bilge ile sağlık süreçlerinde hızlı ve etkin çözümler sağlarken, akıllı doküman işleme ve provizyon süreçlerinde yapay zeka teknolojilerini kullanarak maliyetleri optimize ediyoruz. Tüm bu geliştirmelerle birlikte, ayakta ve yatarak tedavi provizyon taleplerinin yüzde 87'sini yapay zeka desteğiyle 5 saniye içinde, taleplerinin yüzde 13'ünü ise ortalama 4 dakika 24 saniye içerisinde değerlendirebiliyoruz" diye konuştu.

ÇEVRİMİÇİ DOKTORLA GÖRÜNTÜLÜ MUAYENE

Mobil uygulamaları aracılığıyla sigortalılarına, çevrim içi doktor hizmeti, branş bazlı görüntülü muayene, reçete yönetimi, sağlık takibi gibi hizmetler sunarak sağlık sigortalarının kapsamını kişiye özel genişlettiklerini anlatan Buldu, tüm süreçleri müşterilerinin ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Sağlık sigortalarına olan talebin gün geçtikçe artmasına karşın genel bilincin henüz yeterince gelişmediğini belirten Buldu, "Bu hizmetlerin sigorta sektörüne en büyük artı değeri, kişilerin bulunduğu lokasyonda, evinde, iş yerinde özellikle birinci basamak hizmetlerde bir hekimle görüşerek, gerek özel hastane gerek kamu hastanelerine gitmeden de tedavi alabilmeleri olacaktır. Henüz bu davranış bireylerde istenilen seviyede benimsenmedi. Zamanla olacak, bir direnç var ama bunun kırılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.,







