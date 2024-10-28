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Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Halil Akkoç
10:2828/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlenmişti.
TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlenmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
denildi.


#TUSAŞ
#Ankara
#Sağlık Bakanlığı
#Kahramankazan

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