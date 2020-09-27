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Gündem Sağlık için kullanılan kehribar taşına yoğun ilgi
ADANA

Sağlık için kullanılan kehribar taşına yoğun ilgi

Adana'da tespih ve değerli taş satıcısı Mustafa Şimşek, boğaz ağrısı, bebeklerde sarılık ve vücut elektriğini aldığına inanılan kehribar taşının satışlarında artış olduğunu söyledi. Şimşek, özellikle anne ve babaların yeni doğan ve sarılık geçiren bebeklerine kehribar kolyesi aldığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Kehribara yoğun ilgi sürüyor
Kehribara yoğun ilgi sürüyor

Kentte uzun yıllardır tespih ve değerli taş satıcılığı yapan Mustafa Şimşek, son dönemlerde vatandaşların sarı renkli kehribar taşına yöneldiğini söyledi.

DHA

Özellikle tespih ve takı için kullanılan kehribarı alan vatandaşların bu ürünü sağlık amaçlı kullandığını anlatan Şimşek, kehribarın insan vücuduna faydalarının bilimsel olarak da kanıtladığı belirtti.

DHA

'ÖZELLİKLE STRESİ VE VÜCUTTAKİ ELEKTRİĞİ ALIYOR'

Özellikle anne ve babaların yeni doğan ve sarılık geçiren bebeklerine kehribar kolyesi aldığını söyleyen Şimşek, "Bu ürünün birçok faydası var. Özellikle stresi ve vücuttaki elektriği alıyor. Bazı vatandaşlar, ağrıyan yerlerine koyuyor. Boğaz ağrısı, tiroid bezi enfeksiyonu, soğuk algınlığı, astım, bronşite iyi geldiğini duyuyoruz. Fiyatları 100 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Tespih olarak erkekler kullanıyor. Kadın kullanıcılarımız da kolye ve bileklik şeklinde olanlarını tercih ediyor" diye konuştu.

Tesadüfen bulundu ülkeler sıraya girdi
FOTOĞRAF 10
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Bayburt, Aydıncık Köyü'nde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderdi.
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Yapılan analizlerde taşların, ağaç reçinesinin fosilleşmiş halinden meydana gelen kehribar olduğu belirlendi. Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler harekete geçti. Köylüler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu.
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Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kendi arazisinde çıkan kehribar için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı.
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Köydeki evinde açtığı atölyede, kehribar taşından orijinal tespihleri yapan Haşlak, yaz ayları ile birlikte maden ocağı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Yıllardır kömür olarak yaktıkları taşın doğal kehribar olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Ünal Heytam Haşlak, Taşların kömür olduğunu biliyorduk. Siyahları ben de kömüre benzettim ama renkli olanları görünce şüphelendim. ifadeleri kullandı.
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptırdığımız analizde, taşların doğal kehribar olduğunu öğrendik. Biz de şaşırdık. Yaptığımız araştırmada ülkemizde taşların değerli olduğunu öğrendik. Bir maden ocağı açarak taşları çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak. Hakikaten de görünümü harika bir taş. Kehribarı değerlendireceğiz ve işleme merkezi kurup ülkemiz ekonomisine destek olacağız dedi.
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Yaz ayları ile birlikte kehribar taşı maden ocağı açacaklarını belirten Haşlak, Kuracağımız tesisle ekonomiye katkı sağlayacağız. Daha şimdiden kehribar taşı için siparişler alıyoruz. Çinlilerin başta olmak üzere ve bazı ülkeler madendeki ham maddeyi satın almak için talepleri oldu. Ben kehribarı taşını ülkemizde işlenmesi ve döngünün ekonomiye katkı sağlamasını istiyorum diye konuştu.
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Ömür Kabadayı ise “Kehribarlar işlendiği zaman daha güzel tespihler çıkıyor. Bunun tanıtımının yapılıp buradan satışlarının olması gerekli. Bizde bu tespihlerden almaya geldik” şeklinde konuştu.
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Kehribar bir taş olarak anılır ve ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş halidir. Yapılan incelemeler neticesinde kehribarın içerisinde fosilleşmiş canlılara da rastlanmıştır. Şifalı taş olarak kabul edilen kehribarın bileşiğinde, oksijen, hidrojen, karbon ve de süksinik asit bulunmaktadır.
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Kehribar yapı itibariyle incelendiğinde, bu taşın aşırı derecede saydam olması dikkat çeken ilk özelliktir. Sahip olduğu ultra yumuşaklık ve hafiflik, kehribarın özelliklerinden bazılarıdır. Kehribarlar, oluşum itibariyle iki renkte bulunmaktadır.
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Bunlardan ilki sarı renktir. Fakat bu sarı tam renginde değil, kırmızımsı sarı şeklinde kendini gösterir. Diğer kehribar rengi ise, donuk sarı renge sahip kehribardır. Bu tür kehribarın diğer bir adı ise eskitilmiş kehribardır.
Tesadüfen bulundu ülkeler sıraya girdi
Bayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Değerli bir taş olan kehribar taşının çıkarılması için maden ocağı açılması çalışması yürütülürken, Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.


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