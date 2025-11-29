Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Sağlık raporu bulunmayan bir ton et piyasa sürülmeden imha edildi

Sağlık raporu bulunmayan bir ton et piyasa sürülmeden imha edildi

00:2829/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi.
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi.

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et imha edildi. El konulan etler imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği yol kontrolünde bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.

Kamyonette, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve menşei belli olmayan 1 ton et ele geçirildi.
El konulan etler imha edildi.


#Et
#Hatay
#Veteriner
#Sağlıksız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar