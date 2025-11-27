Yeni Şafak
İzmir'de 30 ton tarihi geçmiş gıda ürününü ucuza alıp tekrar satacaklardı: Bakanlık el koydu

09:3927/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Bakan Yumaklı, söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ifade etti.
Bakan Yumaklı, söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi. Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerin göz açtırmadığını vurgulayan Yumaklı, "İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.




İHBAR ÜZERİNE DENETİM YAPILDI

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, ürünlerin STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti.



ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.




