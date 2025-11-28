Yeni Şafak
Marmaris’te gıda denetiminde skandal: Tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

Marmaris'te gıda denetiminde skandal: Tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

28/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
AA
Dokuz işletmeye idari işlem uygulandı.
Dokuz işletmeye idari işlem uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve gıda güvenliğini korumak amacıyla ilçedeki börek, pide ve lahmacun üretim ve satış yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği, iş yeri ruhsatları, saklama koşulları ve ürünlerin gramaj uygunlukları tek tek incelendi.

Sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Denetimler sonucunda mevzuata uygunsuz uygulamalar tespit edilen 9 işletmeye 13 idari işlem uygulandı.



