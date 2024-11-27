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Sağlık raporu CASEM'den de alınabilecek

Sağlık raporu CASEM'den de alınabilecek

Uğur Duyan
04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Çalışan Sağlığı Eğitim Merkezleri'nde (CASEM) yeni dönem başlayacak. Meclis Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifine göre, sağlık raporları 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularının yanı sıra CASEM'den de alınabilecek.




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#sağlık raporu
#sağlık
#aktüel

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