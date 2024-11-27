Sağlık raporu CASEM'den de alınabilecek

Çalışan Sağlığı Eğitim Merkezleri'nde (CASEM) yeni dönem başlayacak. Meclis Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifine göre, sağlık raporları 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularının yanı sıra CASEM'den de alınabilecek.