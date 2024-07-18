Sağlık sektörü lokomotif olacak

TBMM Sağlık Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, “Önceliğimiz temel sağlık hizmetleri. Birkaç hafta içinde eylem planımızı ortaya koyacağız. Bu toplumla beraber sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlamamız lazım” dedi. Aile hekimliğinin yapısını güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Memişoğlu, “Hepsinin fiziki yapılarını da güçlendireceğiz. Deprem esnasında değil sonra kurtaracak bir sektörüz. Sıkıntılı olan aile hekimlikleri var. Kira sorunları olan da var bunları hep birlikte halledeceğiz. İkinci üçüncü basamakları ihmal etmeyeceğiz. Biz bunu daha entegre bir sağlık sistemiyle entegre edeceğiz” diye konuştu.