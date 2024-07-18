Sağlık sektörü lokomotif olacak

TBMM Sağlık Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, “Önceliğimiz temel sağlık hizmetleri. Birkaç hafta içinde eylem planımızı ortaya koyacağız. Bu toplumla beraber sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlamamız lazım” dedi. Aile hekimliğinin yapısını güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Memişoğlu, “Hepsinin fiziki yapılarını da güçlendireceğiz. Deprem esnasında değil sonra kurtaracak bir sektörüz. Sıkıntılı olan aile hekimlikleri var. Kira sorunları olan da var bunları hep birlikte halledeceğiz. İkinci üçüncü basamakları ihmal etmeyeceğiz. Biz bunu daha entegre bir sağlık sistemiyle entegre edeceğiz” diye konuştu.
EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
Sadece hizmet anlamında değil, bilgisini, bilimini ve aynı zamanda buna bağlı teknolojisini de üreten bir sağlık sektörünü, Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istediklerini söyleyen Memişoğlu, “En iyisini yapmaya çalışırken hep beraber, istişareyle, ortak akılla hareket etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. En büyük amaçlarının önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti olduğunu aktaran Memişoğlu, “İnsanları hastalanmadan koruyacak bir sistemi daha etkin hale getirmeye çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.