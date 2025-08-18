Yeni Şafak
Sahil Güvenlik yelkenli tekne ile insan kaçakçılığı yapan iki kişiyi yakaladı

21:4718/08/2025, Pazartesi
IHA
Teknede yapılan aramada, 10’u çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla’nın Datça açıklarında durdurulan yelkenli teknede 10’u çocuk olmak üzere 28 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, gelen ihbar üzerine müdahale ederek tekneyi kontrol altına aldı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede yapılan aramada, 10’u çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


#Muğla
#Datça
#göçmen
#kaçakçı
